Фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при в Москве и вышла в финал серии

По сумме двух программ 15-летняя подопечная Этери Тутберидзе набрала 234,47 балла (74,21 - за короткую программу и 160,26 - за произвольную). Второе место заняла россиянка Евгения Медведева (225,76; 76,93 + 148,83), третье - американка Мэрайя Белл (205,67; 67,11 + 138,56). Россиянка Станислава Константинова заняла предпоследнее, 11-е место (156,94; 54,36 + 102,58).

Трусова проводит дебютный сезон на взрослом уровне. На втором этапе Гран-при, который прошел в Канаде, фигуристка также заняла первое место, установив два мировых рекорда (в произвольной программе - 166,62 и по общей сумме - 241,02). Результат на этапе Гран-при в Москве позволил россиянке квалифицироваться в финал серии, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря. Трусова - первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца и четверного тулупа, а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.

19-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в ее активе бронза чемпионата мира, серебро чемпионата Европы и командного мирового первенства.

Российские фигуристки заняли первые места на всех этапах серии Гран-при текущего сезона. На первом этапе в США победу одержала Анна Щербакова, третье место заняла Елизавета Туктамышева. Второй этап, который прошел в Канаде, выиграла Трусова, на третьем этапе во Франции победила Алена Косторная, второй стала Алина Загитова, на четвертом этапе в Китае победила Щербакова, третьей стала Туктамышева. Все победительницы этапов являются ученицами группы Тутберидзе.

Ранее на этапе в Москве Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов, у мужчин победу одержал россиянин Александр Самарин, второе и третье места также заняли россияне - Дмитрий Алиев и Макар Игнатов соответственно. Позднее в субботу произвольную программу представят спортивные пары. Этап Гран-при в Москве завершится в воскресенье показательными выступлениями. Заключительный этап Гран-при пройдет в Японии с 22 по 24 ноября.