Волейболистки "Локомотива" стали обладательницами Суперкубка России

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Женский волейбольный клуб "Локомотив" из Калининградской области одержал победу над московским "Динамо" в матче за Суперкубок России. Встреча прошла в Москве.

Матч, который прошел в рамках пятого тура предварительного этапа чемпионата России, завершился победой "Локомотива" со счетом 3-0.

Матч за Суперкубок России среди женских команд прошел в третий раз, в предыдущих двух розыгрышах обладателем трофея стало московское "Динамо". Трофей оспаривают чемпион и обладатель Кубка России.