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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Авербух: ошибки Трусовой на этапе Гран-при в Москве объяснимы усталостью и нервозностью

Фигуристка дважды упала во время произвольной программы, но сумела чисто исполнить три четверных прыжка
Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Ошибки российской фигуристки Александры Трусовой во время исполнения произвольной программы на этапе Гран-при в Москве могут быть объяснимы усталостью спортсменки. Такое мнение ТАСС в субботу высказал российских хореограф Илья Авербух.

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Трусова заняла первое место на российском этапе Гран-при, по сумме двух программ 15-летняя подопечная Этери Тутберидзе набрала 234,47 балла. Спортсменка дважды упала во время произвольной программы, но сумела чисто исполнить три четверных прыжка. Второе место заняла россиянка Евгения Медведева (225,76), третье - американка Мэрайя Белл (205,67).

"Хочется поздравить и Женю, и Сашу, они обе выступили очень хорошо. Визуально Саша совершила больше ошибок, но нужно понимать, что она ошибалась на запредельных ультра-прыжках. У нее сложнейший контент, включить в одну программу сразу четыре четверных - на такое способны единицы в мужском одиночном катании. Сашины ошибки отчасти объяснимы определенной усталостью и нервозностью", - сказал Авербух.

Трусова проводит дебютный сезон на взрослом уровне. На втором этапе Гран-при, который прошел в Канаде, фигуристка также заняла первое место, установив два мировых рекорда (в произвольной программе - 166,62 и по общей сумме - 241,02). Результат на этапе Гран-при в Москве позволил россиянке квалифицироваться в финал серии, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря. Трусова - первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца и четверного тулупа, а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.

Теги
Гран-при по фигурному катанию в МосквеАвербух, Илья Изяславич
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