Авербух: чистый прокат двух программ на этапе Гран-при в Москве придаст Медведевой сил

19-летняя Медведева чисто исполнила обе программы на турнире в Москве и заняла второе место, набрав в сумме 225,76 балла. Первой стала еще одна россиянка Александра Трусова (234,47), третье место заняла американка Мэрайя Белл (205,67). В нынешнем сезоне Медведева выступала на этапе Гран-при в канадской Келоуне, где допустила несколько ошибок во время исполнения короткой программы и заняла пятое место.

"Женя - большая умница, она впервые за долгое время чисто исполнила обе программы. Очень рад за нее и думаю, что это придаст ей силы. Тем обиднее та глупая короткая программа на этапе Гран-при в Канаде, которая перечеркнула ей возможность попадания в финал турнира. Очень жаль, ведь если бы она была там хотя бы третьей, то смогла бы побороться за выход в финальную часть соревнований", - отметил Авербух.

"Женя нашла себя, успокоилась и показывает очень хорошие выступления. Основная проблема заключается в том, что для победы уже недостаточно показывать то, что ты уже делала несколько лет назад, - считает Авербух. - Нужно идти вперед и учить сложные прыжки, насколько удастся, и ведь все реально, никто не говорит, что это невозможно. Мы счастливы, что снова наблюдаем ту Женю, которую видели раньше, но ей уже недостаточно этого, чтобы обыгрывать соперниц".

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в ее активе бронза чемпионата мира, серебро чемпионата Европы и командного мирового первенства.