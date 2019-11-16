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Бокс

Чемпион России по боксу Махмудов верит в попадание на Олимпийские игры в Токио

В финале в весовой категории до 69 кг он победил Вахида Аббасова

САМАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Российский боксер полусреднего веса Шахабас Махмудов верит, что сможет попасть в олимпийскую сборную России после победы на чемпионате страны в Самаре. Об этом он сообщил журналистам в субботу.

"Шансы [попасть в состав сборной] есть всегда. Надо просто верить и надеяться", - сказал Махмудов.

Спортсмен стал чемпионом России в весовой категории до 69 кг. В финальном поединке боксер, представляющий Самарскую область и Республику Дагестан, одолел Вахида Аббасова из Тольятти.

Как сообщил главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов, по итогам чемпионата определится состав сборной страны, который будет выставлен на квалификационный турнир в марте, на нем определятся участники летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Фархутдинов планирует огласить состав в первых числах марта.

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Бокс
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