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Футбол в России

ФК "Зенит" не заинтересован в приобретении братьев Миранчуков

Об этом заявил гендиректор петербургского клуба Александр Медведев
Антон и Алексей Миранчуки Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Антон и Алексей Миранчуки
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" не имеет интереса в приобретении полузащитников "Локомотива" Алексея и Антона Миранчуков. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

Ранее газета "Спорт день за днем" сообщила о желании "Зенита" приобрести игроков "Локомотива" ближайшей зимой.

"Интереса в приобретении Миранчуков у "Зенита" нет и в подогреве цены на них - тоже", - сказал Медведев.

Алексей Миранчук является одним из лучших бомбардиров "Локомотива" в чемпионате России нынешнего сезона, забив четыре мяча. Его брат-близнец Антон отметился двумя голами. Еще четыре гола Алексей Миранчук забил в Олимп - Суперкубке России и в ворота итальянского "Ювентуса" в двух матчах в Лиге чемпионов.

Теги
Российский футболМедведев, Александр Иванович
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