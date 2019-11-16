Дзюба: крупный проигрыш бельгийцам указал футболистам сборной России на их ошибки

"Нам указали на наши ошибки, может даже и хорошо, что такая пощечина нам - четыре мы еще не пропускали, - сказал Дзюба. - Есть теперь над чем подумать - вот это уровень чемпионата Европы, это топ-команда, очень сильные контратаки. Каждая их контратака чуть не привела к голу".

Дзюба отметил, что в начале матча игрокам российской сборной казалось, что у них есть шансы. "Казалось, что есть шанс, и тут они бац-бац - и два гола, уже 2:0, и уже тяжело. Но моменты были, и второй тайм внушает определенный оптимизм. Мы и предполагали, что будет тяжело, но будем двигаться дальше, лучше сейчас получить, чем на чемпионате Европы", - добавил он.

Черчесов не ругался

Дзюба также добавил, что главный тренер сборной Станислав Черчесов не ругался на игроков. "Нет, он не ругался, но спрашивал, почему в первом голе не подстраховали. Атмосфера на матче была хорошая, гимн в начале взбудоражил, такие матчи бывают - что все вроде бы все получается, вроде больше подходов сделали, а в итоге 1:4 проиграли. Вроде были шансы, а вроде и без шансов - непонятно", - отметил Дзюба.

Бельгийцы набрали 27 очков и гарантировали себе первое место в группе, команда России (21 очко) заняла второе место. В заключительном туре 19 ноября сборная России сыграет в гостях против команды Сан-Марино, бельгийцы в этот же день примут сборную Кипра.