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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Москвина: победа Бойковой и Козловского на Гран-при важна, но чемпионат России важнее

По словам тренера, главная задача пары - успешное выступление на национальном первенстве

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Победа на московском этапе серии Гран-при для фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского важна, но главная задача пары - успешное выступление на чемпионате России, а затем и на чемпионатах Европы и мира. Об этом ТАСС рассказала тренер фигуристов Тамара Москвина.

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Бойкова и Козловский выиграли московский этап серии с 229,48 баллами по сумме двух программ. Ранее Бойкова и Козловский стали первыми на этапе серии Гран-при в канадской Келоуне. Таким образом спортсмены впервые в карьере вышли в финал Гран-при.

"Гран-при - коммерческая серия, больших титулов она не дает. Самым главным стартом для нас сейчас будет чемпионат России в Красноярске, и основное направление нашей работы - классное катание на чемпионатах Европы и мира. Мы не ждем прогресса, мы просто работаем", - рассказала Москвина.

"Мы ставим задачи и постепенно их решаем, пусть иногда и не все удается. Сегодня Александра и Дмитрий сделали все, что должны. Два элемента не получились на четвертый уровень - ничего, будет что доработать к следующему старту", - добавила она.

Москвина отметила, что пара Бойкова и Козловский старается работать над индивидуальностью: "И я, и их тренер Артур Минчук (первый тренер пары - прим. ТАСС) - петербуржцы, и мы стараемся отличаться своим стилем, чтобы было нескучно. Это непросто, но мы всегда стараемся придумать что-нибудь такого, чтобы добавить везде и понемногу".

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
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