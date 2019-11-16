Газзаев: бельгийцы показали уровень, к которому нужно стремиться российским футболистам

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Сборная Бельгии по футболу продемонстрировала уровень игры в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команды России, к которому должны стремиться российские футболисты. Таким мнением с ТАСС поделился бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

"Неслучайно бельгийцы занимают первое место в рейтинге ФИФА, - сказал Газзаев. - В первом тайме они продемонстрировали очень высокий уровень мастерства, они точно являются одними из главных кандидатов на победу на чемпионате Европы. Там уровень совсем другой, на каждой позиции играет звезда европейского и мирового уровня. Защитники сегодня не дали не единого шанса нашим форвардам, в том числе и Артему Дзюбе, я думаю, что для нашей сборной сегодня был наглядный пример того уровня, к которому надо стремиться".

На 50-й минуте на поле появился полузащитник Зелимхан Бакаев. "Во втором тайме мы пытались навязать борьбу, с выходом Зелимхана Бакаева, который мне напомнил молодого Алана Дзагоева, больше остроты в атаке появилось. Не будем говорить, что это холодный душ для наших футболистов. Игроки должны понимать, что они команда с запредельной самоотдачей, которую они показали на чемпионате мира, это и надо продемонстрировать на чемпионате Европе, в этом залог успеха", - отметил Газзаев.

"Неубедительная игра вратаря [Маринато Гилерме] сказалась на результате. Я считаю, что в трех из четырех пропущенных мячей он должен был выручать", - добавил бывший тренер сборной России.

Бельгийцы набрали 27 очков и гарантировали себе первое место в группе, команда России занимает второе место (21 очко). Далее идут сборные Шотландии (12 очков), Кипра (10), Казахстана (10), Сан-Марино (0). Заключительный матч в отборочном турнире сборная России проведет 19 ноября в гостях против команды Сан-Марино.