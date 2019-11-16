Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Газзаев: бельгийцы показали уровень, к которому нужно стремиться российским футболистам

Бывший тренер сборной России считает, что в трех из четырех пропущенных мячей Маринато Гилерме должен был выручать

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Сборная Бельгии по футболу продемонстрировала уровень игры в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команды России, к которому должны стремиться российские футболисты. Таким мнением с ТАСС поделился бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

Россияне крупно уступили дома бельгийцам со счетом 1:4. Ранее команды Бельгии и России гарантировали себе участие в финальной части чемпионата Европы.

На эту тему
Сборная России крупно проиграла бельгийцам в матче отбора ЧЕ-2020 и стала второй в группе

"Неслучайно бельгийцы занимают первое место в рейтинге ФИФА, - сказал Газзаев. - В первом тайме они продемонстрировали очень высокий уровень мастерства, они точно являются одними из главных кандидатов на победу на чемпионате Европы. Там уровень совсем другой, на каждой позиции играет звезда европейского и мирового уровня. Защитники сегодня не дали не единого шанса нашим форвардам, в том числе и Артему Дзюбе, я думаю, что для нашей сборной сегодня был наглядный пример того уровня, к которому надо стремиться".

На 50-й минуте на поле появился полузащитник Зелимхан Бакаев. "Во втором тайме мы пытались навязать борьбу, с выходом Зелимхана Бакаева, который мне напомнил молодого Алана Дзагоева, больше остроты в атаке появилось. Не будем говорить, что это холодный душ для наших футболистов. Игроки должны понимать, что они команда с запредельной самоотдачей, которую они показали на чемпионате мира, это и надо продемонстрировать на чемпионате Европе, в этом залог успеха", - отметил Газзаев.

"Неубедительная игра вратаря [Маринато Гилерме] сказалась на результате. Я считаю, что в трех из четырех пропущенных мячей он должен был выручать", - добавил бывший тренер сборной России.

Бельгийцы набрали 27 очков и гарантировали себе первое место в группе, команда России занимает второе место (21 очко). Далее идут сборные Шотландии (12 очков), Кипра (10), Казахстана (10), Сан-Марино (0). Заключительный матч в отборочном турнире сборная России проведет 19 ноября в гостях против команды Сан-Марино.

Теги
Газзаев, Валерий ГеоргиевичЕвро-2020
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Бельгийский футболист Витсель заявил, что рад вернуться в Россию
Бывший игрок "Зенита" принял участие в матче отборочного цикла чемпионата Европы Россия - Бельгия, который прошел на "Газпром Арене"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС