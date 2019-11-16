Черчесов: новый контракт, предложенный РФС, не отличается от нынешнего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Новый контракт, предлагаемый Российским футбольным союзом (РФС) главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, по своим условиям ничем не отличается от нынешнего соглашения. Об этом на пресс-конференции после игры с бельгийцами рассказал Черчесов.

В пятницу президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация предложила Черчесову новый контракт. Действующее соглашение было подписано в конце июля 2018 года на два года с возможностью продления еще на два года.

"Ничего нового в контракте нет. Единственное, что нужно менять - это срок контракта, рассчитанный до лета 2022 года, так как чемпионат мира - 2022 пройдет зимой. Но я бы не хотел на эту тему говорить больше публично", - сказал Черчесов.

Финальная часть чемпионата мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.