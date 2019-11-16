Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Бельгийский футболист Витсель заявил, что рад вернуться в Россию

Бывший игрок "Зенита" принял участие в матче отборочного цикла чемпионата Европы Россия - Бельгия, который прошел на "Газпром Арене"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бельгии и бывший футболист петербургского клуба "Зенит" Аксель Витсель сообщил, что был рад вернуться в Россию. Об этом он рассказал журналистам после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной России.

Встреча прошла в субботу в Санкт-Петербурге и завершилась победой сборной Бельгии со счетом 4:1.

"Я рад вернуться, у меня хорошие воспоминания, конечно же, о "Зените", о чемпионате мира [2018 года]", - сказал Витсель.

Он отметил, что хотел бы вернуться в Россию еще раз и сыграть здесь. "Но только не так, как с Францией, тот матч был не лучшим для нас", - сказал игрок бельгийской сборной.

На чемпионате мира 2018 года бельгийцы встретились со сборной Франции в полуфинале и проиграли со счетом 0:1. Витсель выступал за петербургский "Зенит" с 2012 по 2016 год.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Черчесов: новый контракт, предложенный РФС, не отличается от нынешнего
Действующее соглашение было подписано в конце июля 2018 года на два года с возможностью продления еще на два года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС