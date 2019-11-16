Бельгийский футболист Витсель заявил, что рад вернуться в Россию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бельгии и бывший футболист петербургского клуба "Зенит" Аксель Витсель сообщил, что был рад вернуться в Россию. Об этом он рассказал журналистам после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной России.

Встреча прошла в субботу в Санкт-Петербурге и завершилась победой сборной Бельгии со счетом 4:1.

"Я рад вернуться, у меня хорошие воспоминания, конечно же, о "Зените", о чемпионате мира [2018 года]", - сказал Витсель.

Он отметил, что хотел бы вернуться в Россию еще раз и сыграть здесь. "Но только не так, как с Францией, тот матч был не лучшим для нас", - сказал игрок бельгийской сборной.

На чемпионате мира 2018 года бельгийцы встретились со сборной Франции в полуфинале и проиграли со счетом 0:1. Витсель выступал за петербургский "Зенит" с 2012 по 2016 год.