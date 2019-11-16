Черчесов: cборная России изначально хотела показать с бельгийцами открытый футбол

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России изначально хотел, чтобы команда в матче с бельгийцами сыграла в открытый футбол. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Россияне в матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 проиграли в Санкт-Петербурге команде Бельгии со счетом 1:4.

"Согласен, что бельгийцы забили легкие голы. Они хорошо выходят в быстрые атаки, и мы это знали, но в обороне сидеть мы не хотели, так как нам нужно было выигрывать со счетом 2:0. И мы очень хотели сыграть с командой Бельгии на встречных курсах, чтобы понять, что мы из себя представляем. Если бы турнирная ситуация была другая, возможно, мы бы применили другую тактику", - сказал Черчесов.

По словам тренера, у него есть претензии к физической форме игроков. "Скорее, физически команда недобрала, у меня нет уверенности, что она готова в плане "физики" играть все 90 минут, и надо разобраться", - отметил тренер.

Во втором тайме на поле вышел спартаковец Зелимхан Бакаев, действовавший слева, для него матч с бельгийцами стал вторым в карьере за сборную. "Он сыграл активно. Никакого перевеса между правым и левым флангами [после выхода Бакаева] я не увидел", - вспомнил Черчесов.

Сборная России, которая ранее обеспечила себе путевку на чемпионат Европы, проведет заключительный матч квалификации с командой Сан-Марино на выезде 19 ноября.