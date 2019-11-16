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Евро-2020

Рахимов: российские футболисты сыграли против бельгийцев неубедительно в завершении атак

Подопечные Станислава Черчесова потерпели домашнее поражение со счетом 1:4

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футболисты сборной России продемонстрировали неуверенную игру при завершении атак в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии. Такое мнение ТАСС высказал российский тренер Рашид Рахимов.

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Подопечные Станислава Черчесова потерпели крупное домашнее поражение от команды Бельгии (1:4). В составе бельгийцев мячи забили Торган Азар (19-я минута), Эден Азар (33, 40) и Ромелу Лукаку (72). У сборной России отличился Георгий Джикия (79).

"Разные таймы получились, - сказал Рахимов. - До первого гола мы пытались играть очень организованно, неплохо действовали в обороне. Нам не хватало азарта в атаке, который появился во втором тайме. Бельгийцы очень квалифицированно действовали в нападении, любой подход к нашим воротам таил в себе опасность, в первой половине матча у них не было ошибок, они играли очень надежно в обороне".

"Во втором тайме уже этого не было, бельгийцы стали действовать более расслабленно. Мы добавили, вся команда начала действовать увереннее, были агрессивнее в отборе, но в завершающей фазе выглядели не очень убедительно. Мы чувствовали в течение всего матча разницу в исполнительском мастерстве. К сожалению, у нас многое не получилось", - отметил собеседник ТАСС.

Команды Бельгии и России гарантировали себе участие в финальной части чемпионата Европы. "Я не вижу ничего страшного в этом поражении. Мы решили основную задачу. Эта игра показывает, над чем нужно работать, на что еще обратить внимание, чтобы эту разницу в классе нивелировать", - заключил Рахимов.

Бельгийцы набрали 27 очков и гарантировали себе первое место в группе, команда России занимает второе место (21 очко). Далее идут сборные Шотландии (12 очков), Кипра (10), Казахстана (10) и Сан-Марино (0). Заключительный матч в отборочном турнире сборная России проведет 19 ноября в гостях против команды Сан-Марино.

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