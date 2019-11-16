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Кубок мира по биатлону

Нуждов: Драчев неправомерно изменил критерии отбора в сборную России по биатлону

Вице-президент СБР заявил, что ему стыдно за руководство организации
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) единолично и неправомерно изменил критерии отбора российских биатлонистов в национальную команду на международные старты, включая первые три этапа Кубка мира. Об этом ТАСС заявил вице-президент СБР, член правления организации Алексей Нуждов.

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В субботу был объявлен состав сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. В них не оказалось ряда биатлонистов, которые выполнили критерии отбора благодаря выступлению в двух контрольных тренировках на сборе в Тюмени. В основную команду не попали Тамара Воронина и Кирилл Стрельцов, зато в нем оказалась Ирина Старых, изначально претендовавшая только на второй по значимости турнир - Кубок IBU, поскольку в сборной прошла только заключительный этап подготовки к сезону. При этом Екатерина Глазырина не попала в состав команды даже на Кубок IBU, хотя была одной из лучших в отборе.

"Меня сильно удивил опубликованный состав команд на Кубок мира и Кубок IBU, поскольку при его формировании были нарушены утвержденные нами же критерии отбора. Никаких заседаний правления, которое могло бы внести в них корректировки, не проводилось. Получается, что глава СБР Владимир Драчев, который сейчас находится в Тюмени, единолично и неправомерно изменил их, включив в состав людей, которых там быть не должно", - сказал Нуждов.

"Мне сейчас стыдно за руководство СБР, этим решением мы обманываем не только болельщиков, но спортсменов, отобравшихся в команду по спортивному принципу. Лично я не хочу, чтобы про меня говорили, что мои слова расходятся с делом", - подчеркнул он.

Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря. ТАСС пока не удалось дозвониться до Драчева за комментарием по ситуации.

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Кубок мира по биатлону
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