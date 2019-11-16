Тим сыграет с Циципасом в финале Итогового турнира АТР

ТАСС, 17 ноября. Австриец Доминик Тим победил Александра Зверева из Германии в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $9 млн.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 26-летнего австрийца, посеянного под пятым номером, 22-летний Зверев имеет седьмой номер посева. Спортсмены встретились друг с другом в восьмой раз, Тим одержал шестую победу. В финале турнира в воскресенье Тим сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который в субботу победил швейцарца Роджера Федерера.

Тим вышел в полуфинал из группы Бьорна Борга, где также выступали серб Новак Джокович, итальянец Маттео Берретини и Федерер. В группе Тим одержал две победы, в первом матче он переиграл Федерера, во втором оказался сильнее Джоковича, а в третьем уступил Берреттини. Зверев отобрался в полуфинал через группу Андре Агасси, где играли испанец Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев и Циципас.

Тим занимает пятое место в рейтинге ATP, в его активе 16 титулов. Лучшим его результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2018 и 2019 годах.

Зверев располагается на седьмой строчке рейтинга ATP, он является действующим победителем Итогового турнира. Всего в его активе 11 выигранных титулов ATP. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2018 и 2019 годах.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех на турнире побеждал Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также он выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл Джоковичу. В 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший американцу Питу Сампрасу.