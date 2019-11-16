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Зимние олимпийские виды спорта

Россияне проиграли датчанам в матче второго тура группового этапа ЧЕ по керлингу

Встреча завершилась со счетом 4:6

ТАСС, 17 ноября. Мужская сборная России по керлингу уступила команде Дании со счетом 4:6 во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в шведском городе Хельсингборг.

Для российской команды это поражение стало вторым на турнире, ранее в субботу россияне уступили итальянцам. В матче третьего тура сборная России встретится с командой Шотландии, игра пройдет в воскресенье, начало - 16:00 мск.

На чемпионате Европы в дивизионе А участвуют по 10 команд у мужчин и женщин. По итогам группового раунда четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал. По две худшие женские и мужские команды вылетят в дивизион В.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионатам мира, которые пройдут в Канаде (женщины, 14-22 марта 2020 года) и Шотландии (мужчины, 28 марта - 5 апреля). Европейские сборные разыграют по семь лицензий на чемпионаты мира. Участниками мирового первенства на правах стран-хозяек турнира уже являются женская сборная Канады и мужская сборная Шотландии.

Мужская сборная России ни разу не завоевывала медали европейского первенства. Российские керлингистки четыре раза выигрывали чемпионат Европы, по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали турнира. Групповой этап завершится 21 ноября, полуфиналы пройдут 22 ноября, финал - 23 ноября.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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