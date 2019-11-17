Урок перед Евро. Сборная России разгромно проиграла бельгийцам в отборе на ЧЕ-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Сборная России уступила команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене" в присутствии 53317 зрителей. Еще до начала личной встречи обе сборные гарантировали себе путевку на чемпионат Европы. Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес даже назвал матч тестовым. Чтобы перед последним туром выйти на первое место в группе, россиянам было необходимо обыгрывать бельгийцев со счетом 2:0 или с разницей в три и более мячей. Первое место в группе дает возможность оказаться в первой корзине при жеребьевке финальной стадии чемпионата Европы, а следовательно избежать на групповом этапе встречи с командами Англии, Италии, Испании и Хорватии.

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На момент игры погода в Санкт-Петербурге достигла отметки чуть выше нуля градусов, но футболистам климатические условия показать лучший футбол не мешали, так как крыша стадиона была закрыта. Сборная России была ослаблена потерями игроков, выступающих в сильных европейских чемпионатах, из-за травм встречу пропускали полузащитники Александр Головин и Денис Черышев, их позиции заняли Юрий Жирков и Алексей Миранчук. В составе сборной Бельгии появился центральный защитник Томас Вермален, участие которого в игре еще в пятницу было под вопросом, в середине второго тайма его заменили на Джейсона Денайера. Бельгийцы выставили полностью боевой состав, в который вошли Эден Азар и Кевин де Брёйне. Российские футболисты, подгоняемые болельщиками ринулись в атаку и к десятой минуте провели две хорошие комбинации, которые не увенчались голами. К 15-й минуте бельгийцы выровняли игру - сначала Лукаку не попал по мячу из выгодной позиции, а в следующей атаке Торган Азар сместился в центр и ударом в ближнюю девятку поразил ворота Маринато Гилерме. С этого момента игра россиян разладилась, до перерыва дубль оформил Эден Азар. Сборная России так редко подходила к воротам Куртуа, что три птицы, которые не могли покинуть арену из-за закрытой крыши, спокойно разгуливали около ворот гостей. Сборная Бельгии за весь первый тайм не совершила ни одного нарушения правил. Во второй половине соперники россиян сфолили всего трижды, а Ромелу Лукаку забил еще один мяч в ворота Гилерме. Любопытный момент произошел в начале второго тайма, когда защитник Дедрик Боята вышел на поле и отыграл 10 минут в футболке другого игрока - Миши Батшуайи, который вышел на замену позже. За 11 минут до финального свистка Георгий Джикия забил гол престижа, добив мяч в сетку с близкого расстояния после сейва Куртуа. Полезный урок перед Евро Российская сборная старалась не отдавать сопернику инициативу и оставляла много свободных зон мастеровитым бельгийцам. Лучшая команда в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) этим воспользовалась. Матчи плей-офф с испанцами и хорватами на домашнем чемпионате мира сборная России играла в три центральных защитника и действовала от обороны, позволяя соперникам много владеть мячом. Турнирное положение перед игрой с бельгийцами обязывала российских футболистов идти вперед с первых минут, этим гости и воспользовались.

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"Бельгийцы забили легкие голы. Они хорошо выходят в быстрые атаки, мы это знали, но в обороне сидеть не хотели, так как нужно было выигрывать со счетом 2:0. Мы очень хотели сыграть с командой Бельгии на встречных курсах, чтобы понять, что из себя представляем. Если бы турнирная ситуация была другая, возможно, применили бы иную тактику", - рассказал Черчесов. Сразу несколько игроков сборной России считают, что поражение от бельгийской команды пойдет на пользу перед чемпионатом Европы. Сделает выводы и Черчесов, попытка которого сыграть на встречных курсах с одной из сильнейших сборных мира не увенчалась успехом. Главный тренер сборной России не раз отмечал, что именно матчи с топовыми соперниками показывают все слабые стороны его команды. Россияне для контрольных матчей перед домашним чемпионатом мира выбирали в оппоненты сильные сборные и сумели хорошо подготовиться к турниру. Встречу с бельгийской сборной можно отнести уже не к отборочным, а к началу подготовки к чемпионату Европы. "Нам указали на наши ошибки, хорошо, что такая пощечина прилетела - четыре мы еще не пропускали. Есть теперь поводы для размышления - вот это уровень чемпионата Европы, это топ-команда, очень сильные контратаки. Каждая их контратака могла привести к голу", - отметил Артем Дзюба.

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Заслуженный тренер России и бывший тренер национальной команды Валерий Газзаев отметил высококачественную игру сборной Бельгии в первом тайме и назвал ее одним из фаворитов предстоящего первенства. "Бельгийцы занимают первое место в рейтинге ФИФА не просто так. Там уровень совсем другой, на каждой позиции играет звезда европейского и мирового уровня. Защитники сегодня не дали не единого шанса нашим форвардам, в том числе и Артему Дзюбе, думаю, что для нашей сборной сегодня был наглядный пример того уровня, к которому надо стремиться", - сказал Газзаев. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ), вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин желания пообщаться с прессой не изъявил. Но на вопрос ТАСС о том, чего не удалось российской сборной в матче с бельгийцами он ответил, что "команда показала нормальную игру". Черчесов думает над новым контрактом После досрочного выхода на чемпионат Европы Черчесову был предложен новый контракт, о чем сообщил в пятницу президент РФС. Черчесов является одним из самых долгоработающих со сборной России специалистов. Ранее только Олег Романцев (1998-2002) и Гус Хиддинк (2006-2010) возглавляли команду на протяжении двух полных циклов. В случае продления соглашения у Черчесова появится шанс принять участие в третьем крупном турнире во главе национальной команды. Действующее соглашение Черчесова было подписано в конце июля 2018 года на два года с возможностью продления еще на два года. Некоторые СМИ активно сватают главного тренера национальной команды в московский "Спартак" после чемпионата Европы, сообщая, что Черчесов может совмещать посты. Однако президент РФС Александр Дюков высказался против совмещения. Финальная часть чемпионата мира в Катаре пройдет не летом (с 21 ноября по 18 декабря 2022 года), поэтому Черчесов резонно отметил, что срок нового соглашения нужно поменять и продлить его не на оговоренные два года, а до окончания мирового первенства.