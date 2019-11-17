Орсер считает, что Медведева в будущем будет исполнять четверной прыжок с легкостью

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Четверной прыжок в будущем может стать довольно легким элементом для российской фигуристки Евгении Медведевой. Такое мнение в интервью ТАСС высказал тренер 19-летней спортсменки Брайан Орсер.

Ранее Медведева сообщила, что работает над четверным сальховом. При этом фигуристка отмечала, что на текущий момент не знает, когда сможет выполнить его на соревнованиях.

"Да, мы тренируем четверной, продолжаем работу в этом направлении, делаем все необходимое вне льда, чтобы подготовить ее тело к этому, - сказал Орсер. - И знаете, думаю, что как только она начнет чувствовать этот элемент, он будет для нее довольно простым. Когда-нибудь мы к этому придем".

На текущий момент только три фигуристки на взрослом уровне исполняют четверные прыжки - россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также Элизабет Турсынбаева из Казахстана. Первой в мире спортсменкой-исполнительницей четверных на взрослых международных соревнованиях стала Турсынбаева, прыгнувшая сальхов в четыре оборота в произвольной программе чемпионата мира 2019 года.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в ее активе бронза чемпионата мира, серебро чемпионата Европы и командного мирового первенства.