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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Алиев думает над включением в программы четверного сальхова к чемпионату России

Турнир пройдет в Красноярске с 25 по 29 декабря
Дмитрий Алиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Дмитрий Алиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский фигурист Дмитрий Алиев не исключил возможности включения в свои программы к чемпионату России нового прыжка - сальхова в четыре оборота. Об этом фигурист рассказал в интервью ТАСС.

Алиев стал вторым на этапе серии Гран-при в Москве, ранее он завоевал бронзу первого этапа серии в Лас-Вегасе. Фигурист является претендентом на участие в финале серии Гран-при, который пройдет в декабре в Турине. В настоящее время он исполняет в своих программах два четверных прыжка - лутц и тулуп.

"На тренировках я делаю сальхов, недавно пробовал риттбергер - сделал. Есть дни, в которые все просто в кайф исполняешь, надо просто отпустить себя и настроиться. Недавно я попробовал набор с четырьмя четверными прыжками - лутц, два тулупа и сальхов, и на тренировке хорошо получалось, работать с этим можно и нужно. Вот сейчас я наработаю свой нынешний контент и добавлю в свои программы сальхов, с удовольствием, возможно, уже к чемпионату России", - рассказал фигурист.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске в конце декабря.

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
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