Мужская сборная России по боксу ставит задачу быть представленной в полном составе на ОИ

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские боксеры должны быть представлены во всех весовых категориях на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС заявил главный тренер команды Виктор Фархутдинов.

"Чемпионат России прошел на самом высоком уровне, - сказал специалист. - Все лидеры проявили себя, теперь нам предстоит отбор на Олимпийские игры. Планируем решить задачу с квалификацией и отобраться в полном составе уже на турнире в Лондоне. Его участники будут определены в феврале в Нальчике".

Европейский отборочный турнир пройдет в Лондоне с 13 по 23 марта.