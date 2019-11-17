Тренер Глазыриной назвала несправедливым решение лишить биатлонистку стартов в Кубке IBU

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) поступил несправедливо, лишив российскую биатлонистку Екатерину Глазырину права участвовать в Кубке IBU. Такое мнение ТАСС высказала тренер биатлонистки Валентина Стремоусова.

В субботу были объявлены составы сборной России на первые международные старты. Поскольку Глазырина провела в сборной только заключительный этап централизованной подготовки к сезону, она отбиралась не на Кубок мира, а на второй по значимости турнир - Кубок IBU. По итогам контрольных тренировок, которые прошли в пятницу и субботу на сборе в Тюмени, 32-летняя Глазырина стала третьей из 17 участниц. Несмотря на это, ее не оказалось в числе 13 спортсменок, которые поедут на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

"Катя сейчас очень расстроена, это очень несправедливо и эту несправедливость видит вся биатлонная страна. Если так будет продолжаться, потеряется всякое уважение. Если она занимает третье место в отборе, то почему не попадает в состав команды? За что, что она такого сделала?" - сказала Стремоусова.

Глазырина возобновила карьеру в феврале после двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В августе 32-летняя спортсменка завоевала золото и бронзу на чемпионате мира по летнему биатлону в Минске. "Она постоянно сдает допинг-контроль, постоянно отмечает свое местоположение для допинг-офицеров, к ней не должно быть никаких претензий, она результатами доказывает, что достойна быть в команде. Поэтому это решение - полная несправедливость", - подчеркнула она.

На схожих условиях на международные старты отбиралась и Ирина Старых. Согласно критериям отбора, тюменская спортсменка, которая более пяти лет назад была дисквалифицирована за употребление эритропоэтина, претендовала только на участие в Кубке IBU. Однако в итоге 32-летняя спортсменка оказалась в основном составе сборной страны, что позволит ей выступить на первых трех этапах Кубка мира. По итогам отборочных стартов Старых расположилась на одну строчку выше Глазыриной.

Вместе с тем в основную команду не попали Тамара Воронина и Кирилл Стрельцов, хотя они выполнили критерии отбора благодаря выступлению в двух контрольных тренировках на сборе в Тюмени. Вице-президент СБР Алексей Нуждов счел принятое по составу сборной решение нелегитимным, поскольку при выборе спортсменов были нарушены правила, утвержденные правлением организации. Глава СБР Владимир Драчев для комментариев по этой теме пока недоступен.