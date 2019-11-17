Васильев: руководство СБР обмануло тренеров и не выполняет достигнутые договоренности

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство Союза биатлонистов России (СБР) проигнорировало достигнутые на тренерском совете договоренности, определяя составы национальной сборной на этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом ТАСС рассказал двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

В субботу были объявлены составы сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, в них не оказалось ряда спортсменов, которые выполнили критерии отбора на двух контрольных тренировках на сборе в Тюмени. В основную команду не попали Тамара Воронина и Кирилл Стрельцов, зато в ней оказалась Ирина Старых, изначально претендовавшая только на второй по значимости турнир - Кубок IBU, поскольку в сборной прошла только заключительный этап подготовки к сезону. При этом Екатерина Глазырина не попала в состав команды даже на Кубок IBU, хотя была одной из лучших в отборе. Глава СБР Владимир Драчев для комментариев по этой теме пока недоступен.

"Договоренности, которые ранее были достигнуты на тренерском совете, не выполняются. Веры на слово руководству СБР теперь не будет - обманули всех тренеров, - сказал Васильев. - По факту из расширенного списка в отборе никто не выступает, только сборники и больше никто".

"Возникает много вопросов. Для чего эти старты? Что это? Игнорирование мнения биатлонной общественности?" - добавил Васильев.

Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.