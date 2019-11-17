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Зимние олимпийские виды спорта

Правление СБР утвердит окончательный состав сборной России на Кубок мира 18 ноября

Составы, объявленные в субботу, были сформированы на основе рекомендации тренерского совета
Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердит окончательные составы национальной сборной на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) 18 ноября. Об этом ТАСС сообщил вице-президент организации Сергей Чепиков.

В субботу были объявлены составы сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. При их формировании были нарушены критерии отбора, утвержденные правлением СБР перед стартом отборочных соревнований, которые прошли на этой неделе на тренировочном сборе в Тюмени.

"Правление будет утверждать состав в понедельник. Сейчас состав был сформирован на основе рекомендации тренерского совета, но окончательное решение будут принимать члены правления", - сказал Чепиков.

Сейчас в основном составе для участия в Кубке мира отсутствуют Тамара Воронина и Кирилл Стрельцов, которые выполнили критерии отбора благодаря выступлению в двух контрольных тренировках на сборе в Тюмени. Зато в нем оказалась Ирина Старых, претендовавшая, согласно критериям, только на второй по значимости турнир - Кубок IBU, поскольку в сборной она прошла только заключительный этап подготовки к сезону. При этом Екатерина Глазырина не попала в состав команды даже на Кубок IBU, хотя по итогам отбора стала третьей из 17 участниц.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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