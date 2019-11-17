Правление СБР утвердит окончательный состав сборной России на Кубок мира 18 ноября

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердит окончательные составы национальной сборной на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) 18 ноября. Об этом ТАСС сообщил вице-президент организации Сергей Чепиков.

В субботу были объявлены составы сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. При их формировании были нарушены критерии отбора, утвержденные правлением СБР перед стартом отборочных соревнований, которые прошли на этой неделе на тренировочном сборе в Тюмени.

"Правление будет утверждать состав в понедельник. Сейчас состав был сформирован на основе рекомендации тренерского совета, но окончательное решение будут принимать члены правления", - сказал Чепиков.

Сейчас в основном составе для участия в Кубке мира отсутствуют Тамара Воронина и Кирилл Стрельцов, которые выполнили критерии отбора благодаря выступлению в двух контрольных тренировках на сборе в Тюмени. Зато в нем оказалась Ирина Старых, претендовавшая, согласно критериям, только на второй по значимости турнир - Кубок IBU, поскольку в сборной она прошла только заключительный этап подготовки к сезону. При этом Екатерина Глазырина не попала в состав команды даже на Кубок IBU, хотя по итогам отбора стала третьей из 17 участниц.