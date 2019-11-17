Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гран-при по фигурному катанию в Москве

Тренер Самарина считает, что победа на Гран-при в Москве важна фигуристу для уверенности

Россиянин обеспечил себе участие в финале Гран-при

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Победа на этапе серии Гран-при в Москве была необходима российскому фигуристу Александру Самарину для обретения внутренней свободы и уверенности в своих силах. Таким мнением с ТАСС поделилась тренер спортсмена Светлана Соколовская.

21-летний Самарин на предпоследнем этапе серии Гран-при в Москве одержал победу, набрав 264,45 балла. Второе и третье места также заняли россияне - Дмитрий Алиев (259,88) и Макар Игнатов (252,87) соответственно. Самарин, завоевавший ранее серебряную медаль этапа серии в Гренобле, обеспечил себе участие в финале Гран-при.

На эту тему
Четыре из четырех. Российские фигуристы собрали все золото московского Гран-при

"Он выиграл, и это невероятно важно для него, для его стимула двигаться дальше, для его веры в свои силы, я по-настоящему счастлива этой победе. И все-таки моя мечта пока еще не исполнилась, - рассказала Соколовская. - Я мечтаю, чтобы люди увидели его свободное катание, которое он демонстрирует на тренировках, чтобы он сам обрел внутреннюю свободу. А произойти это может только тогда, когда он поймет, что не надо вешать на себя чувство долга перед нами, тренерами, болельщиками, родителями, федерацией в конце концов, надо стараться не для нас, для себя".

"Конечно, мы постоянно работаем над этим - проговариваем такие моменты. И да, он растет и начинает понимать, слышать и слушать. Но как же это сложно", - призналась тренер.

Соколовская отметила общую победу российских одиночников на московском Гран-при. "Слава богу, что у нас есть такие ребята - они пыжатся, стараются, и у них очень многое получается, - сказала тренер. - Мне очень обидно слышать, когда говорят, что у нас в фигурном катании мальчиков нет, ведь это неправда, они есть. Но я понимаю, почему так происходит - просто у нас очень сильные девочки, Женя Медведева, Алина Загитова, наши "ракеты" с их четверными прыжками и тройными акселями, у нас в стране вообще женщины очень сильные".

"Ничего, пусть говорят, что наши парни "деревянные", "задыхаются", "не вытягивают" - они делают все, они в мировом рейтинге. И это не те спортсмены, что катаются, как в шоу. И я, и Евгений Рукавицын (тренер Алиева и Игнатова - прим. ТАСС), и все наши тренеры - мы работаем над тем, чтобы они справлялись, чтобы делали, чтобы радовали", - подчеркнула Соколовская.

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
Реклама на ТАСС
КХЛ
СКА в овертайме обыграл "Адмирал" и продлил победную серию в КХЛ до четырех матчей
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС