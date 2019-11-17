Тренер Самарина считает, что победа на Гран-при в Москве важна фигуристу для уверенности

"Он выиграл, и это невероятно важно для него, для его стимула двигаться дальше, для его веры в свои силы, я по-настоящему счастлива этой победе. И все-таки моя мечта пока еще не исполнилась, - рассказала Соколовская. - Я мечтаю, чтобы люди увидели его свободное катание, которое он демонстрирует на тренировках, чтобы он сам обрел внутреннюю свободу. А произойти это может только тогда, когда он поймет, что не надо вешать на себя чувство долга перед нами, тренерами, болельщиками, родителями, федерацией в конце концов, надо стараться не для нас, для себя".

"Конечно, мы постоянно работаем над этим - проговариваем такие моменты. И да, он растет и начинает понимать, слышать и слушать. Но как же это сложно", - призналась тренер.

Соколовская отметила общую победу российских одиночников на московском Гран-при. "Слава богу, что у нас есть такие ребята - они пыжатся, стараются, и у них очень многое получается, - сказала тренер. - Мне очень обидно слышать, когда говорят, что у нас в фигурном катании мальчиков нет, ведь это неправда, они есть. Но я понимаю, почему так происходит - просто у нас очень сильные девочки, Женя Медведева, Алина Загитова, наши "ракеты" с их четверными прыжками и тройными акселями, у нас в стране вообще женщины очень сильные".

"Ничего, пусть говорят, что наши парни "деревянные", "задыхаются", "не вытягивают" - они делают все, они в мировом рейтинге. И это не те спортсмены, что катаются, как в шоу. И я, и Евгений Рукавицын (тренер Алиева и Игнатова - прим. ТАСС), и все наши тренеры - мы работаем над тем, чтобы они справлялись, чтобы делали, чтобы радовали", - подчеркнула Соколовская.