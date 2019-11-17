Александр Медведев: поражение от бельгийцев должно пойти на пользу российским футболистам

"Поражение своевременным не бывает, но иногда полезно принять такой холодный душ. Первые 15 минут бельгийцы отошли назад, отдали нам все поле, а мы, к сожалению, не смогли создать голевые моменты, - сказал Медведев. - Потом бельгийцы стали играть так, как умеют, и не надо забывать, на каком месте они находятся в рейтинге Международной федерации футбола (сборная Бельгии занимает первую строчку - прим. ТАСС). Ну и, конечно, вратарь не ошибался, но и не выручил, хотя это последнее дело - винить вратарей".

"Хорошо, что забили, потому что проигрывать всухую было бы вообще печально. Игра еще раз показывает, с каким уровнем конкуренции нам приходится сталкиваться в Лиге чемпионов, Лиге Европы, в матчах сборных. Не надо посыпать голову пеплом, надо готовиться к Евро, и мы видим, что у нас есть команда, которая может играть и будет играть. У нас отсутствовали два ключевых игрока - [Александр] Головин и [Денис] Черышев, думаю, они усилят игру нашей команды", - добавил Медведев.

В ходе матча тренерский штаб сборной России заменил вышедших на поле в основном составе игроков "Зенита" Юрия Жиркова и Артема Дзюбу. "Глупо считать, кого заменили и почему. У нас командный дух, и я уверен, что ребята проанализируют все вместе с главным тренером. Сейчас у нас главная цель - подготовиться к чемпионату Европы, он не за горами", - подчеркнул он.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах. Три матча группового этапа и четвертьфинал примет Санкт-Петербург. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Жеребьевка турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.