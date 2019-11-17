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Евро-2020

Александр Медведев: поражение от бельгийцев должно пойти на пользу российским футболистам

По словам гендиректора "Зенита", иногда полезно принять такой холодный душ
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев ФК "Зенит/ТАСС
Описание
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев
© ФК "Зенит/ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские футболисты должны извлечь пользу из поражения от команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Сборная России в субботу в Санкт-Петербурге проиграла бельгийцам со счетом 1:4.

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"Поражение своевременным не бывает, но иногда полезно принять такой холодный душ. Первые 15 минут бельгийцы отошли назад, отдали нам все поле, а мы, к сожалению, не смогли создать голевые моменты, - сказал Медведев. - Потом бельгийцы стали играть так, как умеют, и не надо забывать, на каком месте они находятся в рейтинге Международной федерации футбола (сборная Бельгии занимает первую строчку - прим. ТАСС). Ну и, конечно, вратарь не ошибался, но и не выручил, хотя это последнее дело - винить вратарей".

"Хорошо, что забили, потому что проигрывать всухую было бы вообще печально. Игра еще раз показывает, с каким уровнем конкуренции нам приходится сталкиваться в Лиге чемпионов, Лиге Европы, в матчах сборных. Не надо посыпать голову пеплом, надо готовиться к Евро, и мы видим, что у нас есть команда, которая может играть и будет играть. У нас отсутствовали два ключевых игрока - [Александр] Головин и [Денис] Черышев, думаю, они усилят игру нашей команды", - добавил Медведев.

В ходе матча тренерский штаб сборной России заменил вышедших на поле в основном составе игроков "Зенита" Юрия Жиркова и Артема Дзюбу. "Глупо считать, кого заменили и почему. У нас командный дух, и я уверен, что ребята проанализируют все вместе с главным тренером. Сейчас у нас главная цель - подготовиться к чемпионату Европы, он не за горами", - подчеркнул он.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах. Три матча группового этапа и четвертьфинал примет Санкт-Петербург. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Жеребьевка турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Теги
Медведев, Александр ИвановичЕвро-2020
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