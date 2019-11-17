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Кубок Дэвиса

Теннисист Медведев не сыграет за сборную России в финальной стадии Кубка Дэвиса

Турнир пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября
Даниил Медведев EPA-EFE/WILL OLIVER
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/WILL OLIVER

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Даниил Медведев не сыграет за сборную России в финальной стадии Кубка Дэвиса, команда будет представлена тремя теннисистами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации тенниса России (ФТР).

Медведев был включен в состав сборной России, однако после завершения выступления на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне, сообщил газете "Коммерсант", что пока не принял решения об участии в Кубке Дэвиса. Ранее Медведев заявил ТАСС, что его участие в Кубке Дэвиса будет зависеть от физической формы после Итогового турнира АТР. На турнире в Лондоне Медведев проиграл все три матча на групповом этапе.

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"Можем подтвердить, что Медведев не сыграет за сборную России в Мадриде", - сказали в пресс-службе ФТР.

Медведев одержал семь побед на турнирах АТР в карьере. В нынешнем сезоне россиянин выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии "Мастерс" в Цинциннати (штат Огайо, США) и Шанхае (Китай) и дошел до финала Открытого чемпионата США. Кроме того, он выходил в финал на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, приняв участие в девяти финалах текущего сезона (лучший результат в мире). С 9 сентября он занимает четвертое место в мировом рейтинге.

Финальный турнир Кубка Дэвиса пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября. Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами Хорватии и Испании. В составе российской команды выступят Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской.

Теги
Кубок ДэвисаМедведев, Даниил Сергеевич
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