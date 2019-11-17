Теннисист Медведев не сыграет за сборную России в финальной стадии Кубка Дэвиса

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Даниил Медведев не сыграет за сборную России в финальной стадии Кубка Дэвиса, команда будет представлена тремя теннисистами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации тенниса России (ФТР).

Медведев был включен в состав сборной России, однако после завершения выступления на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне, сообщил газете "Коммерсант", что пока не принял решения об участии в Кубке Дэвиса. Ранее Медведев заявил ТАСС, что его участие в Кубке Дэвиса будет зависеть от физической формы после Итогового турнира АТР. На турнире в Лондоне Медведев проиграл все три матча на групповом этапе.