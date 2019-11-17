Биатлонистке Глазыриной вручили золото летнего ЧМ перед объявлением о непопадании в состав

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Решение о невключении в состав сборной России Екатерины Глазыриной было объявлено после вручения ей золотой медали чемпионата мира по летнему биатлону в Минске. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Оглашение состава на первые международные старты состоялось в субботу на собрании команды. Поскольку Глазырина провела в сборной только заключительный этап централизованной подготовки к сезону, она отбиралась не на Кубок мира, а на второй по значимости турнир - Кубок Международного союза биатлонистов (IBU). По итогам контрольных тренировок, которые прошли в пятницу и субботу на сборе в Тюмени, 32-летняя биатлонистка стала третьей из 17 участниц. Несмотря на это, ее не оказалось в числе 13 спортсменок, которые поедут на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. Личный тренер спортсменки Валентина Стремоусова такое решение назвала несправедливым.

"Пикантности этой истории добавляет то обстоятельство, что в начале собрания команды президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев вручил Кате золотую медаль летнего чемпионата мира, которую она завоевала в августе в Минске", - сообщил источник.

"Как известно, первое место на том турнире она заняла в спринте, разделив его с Луцией Харватовой. Поскольку у организаторов для этой гонки была подготовлена только одна золотая медаль, свою награду Глазырина должна была получить позже. Произошло это как раз в Тюмени, на собрании, где спортсменка узнала о том, что ей не нашлось места в сборной на первые международные этапы", - добавил он.

Схожие условия отбора на международные старты были у Ирины Старых. Согласно критериям отбора, тюменская спортсменка, которая более пяти лет назад была дисквалифицирована за употребление эритропоэтина, также претендовала только на участие в Кубке IBU. Однако в итоге 32-летняя Старых оказалась в основном составе сборной страны, что позволит ей выступить на первых трех этапах Кубка мира. По итогам отборочных стартов Старых расположилась на одну строчку выше Глазыриной.

И это было не единственным нарушением критериев отбора. Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов счел принятое по составу сборной решение нелегитимным, поскольку при выборе спортсменов были нарушены правила, утвержденные правлением организации. В понедельник правление СБР должно будет утвердить окончательный вариант составов команд на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.