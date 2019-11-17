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ММА

Отец Нурмагомедова считает, что американскому бойцу Фергюсону будет тяжело победить Хабиба

Президент UFC ранее сообщал о том, что ведется работа над организацией поединка Нурмагомедова против Фергюсона
Абдулманап Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Абдулманап Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Американскому бойцу смешанного стиля Тони Фергюсону будет тяжело победить обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова. Такое мнение высказал ТАСС отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

"Да, Фергюсон - главный претендент. Проблемы на этом уровне любой может создать, но обыграть [Хабиба] тяжело", - сказал Нурмагомедов - старший.

Президент UFC Дэйна Уайт сообщал о том, что ведется работа над организацией поединка Нурмагомедова против Фергюсона. Как ранее сообщал ТАСС, следующий бой россиянина запланирован на март-апрель 2020 года.

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