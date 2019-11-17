Французы Эрбер и Маю стали победителями Итогового турнира ATP в парном разряде

ТАСС, 17 ноября. Французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю одержали победу над южноафриканцем Равеном Класеном и новозеландцем Майклом Винусом в финальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в парном разряде. Соревнования проходят в Лондоне.

Встреча длилась 1 час 12 минут и завершилась победой французских теннисистов со счетом 6:3, 6:4.

Эрбер и Маю являются четырехкратными победителями турниров серии Большого шлема, они по разу выигрывали Открытые чемпионаты Австралии, Франции и США и Уимблдонский турнир. В прошлом году они также вышли в финал Итогового турнира, но в решающем матче уступили американцам Майку Брайану и Джеку Соку.

Финал Итогового турнира ATP в одиночном разряде пройдет позднее в воскресенье, за победу поборются грек Стефанос Циципас и австриец Доминик Тим.