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Футбол в России

Материалы инцидента с дракой на матче ПФЛ "Волгарь" - "Легион-Динамо" будут переданы в КДК

Инцидент будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Документы по инциденту с массовой дракой по окончании матча 18-го тура первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между командами "Волгарь" и "Легион-Динамо" будут направлены в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 18 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Волгаря".

Встреча, которая прошла в воскресенье в Астрахани, завершилась со счетом 1:1. После финального свистка между футболистами команд разгорелся конфликт, на поле выбежали представители обеих команд. В результате завязалась массовая потасовка, которая продолжалась несколько минут.

"На КДК документы будут отправляться завтра. Конечно, все будет рассматриваться, что сказал инспектор, я рассказать не могу. Скорее всего, инцидент рассмотрят на ближайшем заседании КДК. Думаю, что КДК во всем разберется", - рассказали в пресс-службе.

Позднее в управлении МВД по Астраханской области сообщили ТАСС, что болельщики не участвовали в драке и задержанных за нарушение общественного порядка не было

"Я видел все с той же позиции, откуда снимала камера, поэтому ничего большего сказать не могу. Это команда из середины таблицы, для нас соперник абсолютно не принципиальный. Никаких старых счетов у нас с ними не было и сейчас нет, у нас разные турнирные задачи, поэтому не знаю, почему так произошло. На стадионе с точки зрения безопасности все было нормально, все как обычно", - сказал сотрудник пресс-службы "Волгаря".

"Волгарь" занимает первое место в турнирной таблице Олимп-ПФЛ зоны "Юг", набрав 47 очков в 18 матчах. Махачкалинский "Легион-Динамо" идет девятым, имея в активе 24 очка после 18 встреч.

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