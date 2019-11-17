Глава ФШР Филатов надеется на участие трех российских шахматистов в турнире претендентов

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов гордится победой Александра Грищука в финале третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в немецком Гамбурге и надеется на участие трех россиян в турнире претендентов. Об этом он заявил ТАСС.

В воскресенье россиянин Александр Грищук обыграл на тай-брейке поляка Яна-Кшиштофа Дуду в финале третьего этапа Гран-при FIDE.

"Гордимся триумфальной победой. Если честно, концовку партии не смотрел - нервы не держали, Грищук одержал тяжелую, но заслуженную победу, - сказал Филатов. - На 95 процентов обеспечили участие второго шахматиста в турнире претендентов, хотя официально еще рано говорить. Но мы надеемся, что и третий шахматист - Ян Непомнящий - будет среди участников турнира претендентов, для этого ему надо выиграть израильский этап Гран-при".

Заключительный этап пройдет в Иерусалиме с 10 по 24 декабря. Всего в серии принимает участие 21 шахматист, каждый из которых сыграет на трех этапах. Кроме того, в декабре в Москве состоится матч за право попасть в число участников турнира претендентов. Филатов ранее сообщал, что в нем будут два или три участника. Одним из них будет Кирилл Алексеенко, а два других - Непомнящий и Грищук, в зависимости от результатов Гран-при.

36-летний Грищук принимал участие в своем третьем этапе Гран-при в текущем сезоне. На первом этапе, который проходил в Москве с 18 по 29 мая, Грищук в финале уступил Непомнящему. На втором этапе в Риге (12-24 июля) россиянин в полуфинале проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву, победу в финале тогда одержал азербайджанец Шахрияр Мамедьяров.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. Каждая стадия состоит из двух партий с классическим контролем времени, а также тай-брейка с укороченным контролем, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Турнир претендентов состоится весной 2020 года в Екатеринбурге.