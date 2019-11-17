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Сборные по баскетболу

Российские баскетболистки победили эстонок во втором матче квалификации чемпионата Европы

Встреча завершилась со счетом 96:66

ТАСС, 17 ноября. Женская сборная России победила команду Эстонии со счетом 96:66 во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года. Встреча прошла в Таллине.

Самой результативным игроком матча стала центровая российской команды Мария Вадеева, набравшая 17 очков. У сборной Эстонии больше всего очков набрала центровая Кадри Энн Ласс (15 очков).

Сборная России выступает в группе С командами Боснии и Герцеговины, Эстонии и Швейцарии. В первом матче россиянки уступили боснийкам (69:70). После двух матчей россиянки набрали 3 очка, эстонки - 2. Матч между боснийками (2 очка, 1 матч) и швейцарками (2 очка, 1 матч) пройдет позднее в воскресенье.

Всего в отборочном турнире принимают участие 33 команды. Путевки в финальную часть чемпионата Европы получат победители групп, а также пять лучших команд, занявших вторые места.

Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), также россиянки трижды становились серебряными (2001, 2005, 2009) и дважды бронзовыми (1995, 1999) призерами Евробаскета. На чемпионате Европы 2019 года российская команда заняла восьмое место, действующими победительницами является команда Испании, победившая в финале француженок.

Чемпионат Европы среди женщин пройдет летом 2021 года в Испании и Франции.

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