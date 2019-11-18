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Допинг в спорте

Панфилов: выводы группы экспертов говорят о невиновности атлетов Чувашии

Ранее спортсменов Чувашской республики РУСАДА обвинило в нарушении антидопинговых правил

ТАСС, 18 ноября. Главный тренер сборной Чувашии по легкой атлетике Николай Панфилов согласен с выводами независимой рабочей группы по оценке расследования РУСАДА и считает, что они подтверждают невиновность местных спортсменов. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.

Независимая рабочая группа (комиссия) была создана кабинетом министров Чувашии, чтобы дать оценку расследованию РУСАДА, которое длилось с 2017 по 2019 год. Результат рабочая группа представила в пятницу в ТАСС. Основную вину за нарушение антидопинговых правил она возложила на врачей, которые по причине низкой квалификации делали спортсменам внутривенные инфузии, объем которых превышал разрешенный предел.

"Я согласен с позицией независимых экспертов. Считаю, что результаты говорят о невиновности спортсменов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что медицинский центр, врачи которого сопровождали спортсменов Чувашии ранее никогда не вызывал нареканий. "И тренеры, и спортсмены полностью доверяли специалистам. Никаких претензий ранее не было", - пояснил Панфилов.

В ходе расследования РУСАДА было выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом одного из спортивных училищ Чувашии.

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Допинг
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