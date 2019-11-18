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ММА

Чемпион UFC Нурмагомедов не собирается завершать карьеру в ближайшие два года

В активе 31-летнего бойца смешанного стиля (ММА) 28 побед и ни одного поражения
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не собирается завершать карьеру в ближайшие два года. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

"Еще два года мы в боях", - сказал собеседник агентства.

Ближайший бой Нурмагомедов проведет в марте-апреле. Наиболее вероятным соперником россиянина является американец Тони Фергюсон.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

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