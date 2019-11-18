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НХЛ

Российских хоккеист Хованов в матче Главной лиги Квебека был удален за укус соперника

Инцидент произошел после финальной сирены во время массовой потасовки

ТАСС, 18 ноября. Форвард молодежной сборной России и клуба Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) "Монктон" Александр Хованов получил штраф за укус соперника в матче регулярного чемпионата против "Шарлоттауна" (1:2).

После финальной сирены на льду произошла потасовка, в которой 19-летний россиянин укусил соперника. За этот поступок Хованов получил пятиминутный штраф.

Хованов был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года под общим 86-м номером "Миннесотой". Россиянин провел 112 матчей в QMJHL, в которых набрал 139 очков (50 шайб + 89 результативных передач), в текущем сезоне Хованов провел 19 матчей и набрал 37 (16+21) очков.

В составе молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) Хованов принял участие в Суперсерии против сборных канадских лиг. В двух матчах он набрал 5 (2+3) очков.

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