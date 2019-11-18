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Кубок мира по биатлону

Биатлонистка Глазырина прокомментировала на невключение в состав сборной России

Спортсменка не связывает причину такого решения тренерского штаба с пропуском двух допинг-тестов
Екатерина Глазырина Евгений Тумашов/ТАСС
Описание
Екатерина Глазырина
© Евгений Тумашов/ТАСС

ТАСС, 18 ноябряСп. Российская биатлонистка Екатерина Глазырина не связывает невключение в состав национальной команды на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) с пропуском двух допинг-тестов. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

Оглашение состава на первые международные старты состоялось в субботу на собрании команды. Поскольку Глазырина провела в сборной только заключительный этап централизованной подготовки к сезону, она отбиралась не на Кубок мира, а на второй по значимости турнир - Кубок IBU. По итогам контрольных тренировок, которые прошли в пятницу и субботу на сборе в Тюмени, 32-летняя биатлонистка стала третьей из 17 участниц, однако ее не оказалось в числе 13 спортсменок, которые поедут на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что Глазырина не попала в состав, в частности, из-за пропуска двух допинг-тестов.

"К отбору я приехала, если меня два дня не было на сборе (стартовал 6 ноября - прим. ТАСС), то на это есть веские причины (3 ноября у биатлонистки скончался отец). Некоторые спортсмены и с двумя флажками (пропуск допинг-теста) выступали на Олимпиаде", - написала спортсменка.

Глазырина является чемпионкой мира 2019 года в спринте на дистанции 6 км, также на этом чемпионате мира она становилась бронзовым призером в суперспринте.

Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.

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Кубок мира по биатлону
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