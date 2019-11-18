Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца карьеры

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры. Об этом 19-летняя фигуристка рассказала в интервью ТАСС.

Медведева переехала тренироваться в Торонто весной 2018 года, когда начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.

"Я нашла свое место. Со своими сложностями и трудностями, но Торонто - это действительно то место, где я хотела бы работать до конца своей карьеры в женском одиночном катании", - рассказала Медведева.

"А дальше у меня много путей, много идей - у меня в голове нет пустоты в этом плане. Есть план А, план Б в зависимости от того, как дальше будет складываться. Я думаю о будущем, но, как говорится, хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. Я знаю, чем буду заниматься после спорта, и я буду делать еще больше, чем сейчас", - подчеркнула Медведева.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в ее активе бронза чемпионата мира, серебро чемпионата Европы и командного мирового первенства.