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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Медведева призналась, что после Игр-2018 ее не покидает страх получения травм

Спортсменка отметила, что научилась "слушать свое тело"
Евгения Медведева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгения Медведева
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Фигуристка Евгения Медведева после Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане не расстается со страхом получить серьезную травму. Об этом фигуристка рассказала в интервью ТАСС.

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После Игр в Пхёнчхане мать Медведевой рассказала ТАСС, что фигуристка травмировалась за два с небольшим месяца до начала соревнований, но залечивала травму как могла, чтобы выступить на главном старте четырехлетия.

"Это теперь останется со мной навсегда, как и вечный страх серьезной травмы, и, наверное, это один из самых серьезных моих кошмаров - травма и отсутствие шанса на восстановление. Когда ты понимаешь - надо выходить и биться, но в конце концов ты сломаешься, причем, в прямом смысле. Это как прыгать в бездну, в колодец, а прыгать туда надо. Но ведь это было именно то, чего я сама хотела", - рассказала Медведева.

"Но сейчас я восстановилась, я живая, все в порядке. Сегодня я живу, слушая свое тело", - сказала фигуристка.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в ее активе бронза чемпионата мира, серебро чемпионата Европы и командного мирового первенства.

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
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