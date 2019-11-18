Гендиректор ХК "Трактор" сравнил поведение болельщиков клуба с ударом ножом в спину

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Поведение болельщиков челябинского "Трактора" во время матча с "Автомобилистом" стало неприятной неожиданностью для команды и руководства клуба. Об этом ТАСС в понедельник рассказал вице-президент и генеральный директор "Трактора" Борис Видгоф.

Часть болельщиков "Трактора" в воскресенье после первого периода матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против екатеринбургского "Автомобилиста" (2:4) покинула трибуны. Позднее было опубликовано открытое письмо болельщиков президенту клуба и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, в котором они требуют отправить в отставку руководство команды.

"Надо понимать, кто это опубликовал, - это активные болельщики и тот человек, который еще получает в клубе зарплату. Для нас это было большое удивление, буквально нож в спину, ведь к нам приходят другие болельщики с предложениями об акциях поддержки, разными подобными идеями. На прошлом матче болельщики подготовили флешмоб с песней Виктора Цоя "Мы ждем перемен", в хорошем смысле слова пришли и поддержали. А эти пришли, прокричали "Русские вперед" и ушли, но их было всего человек 30", - сказал Видгоф.

"Сегодня я уже с ними встретился, поговорили, этого человека, который занимал в клубе должность менеджера по работе с болельщиками, мы уволили. Понимаю, что с одной стороны они хотят, чтобы клуб выигрывал, но мы все этого очень хотим, но также хотим, чтобы работала вся система - детская школа, "Челмет" и так далее. Когда болельщики приходят на матч, и тот, кто получает зарплату в клубе, организованно выводит людей - это неправильно, мы все были в шоке", - добавил собеседник ТАСС.

"Трактор" занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 30 встречах.