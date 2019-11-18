В ХК "Трактор" самой большой проблемой команды считают слабую игру вратарей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Слабая игра голкиперов челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" является самой большой проблемой команды в нынешнем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент и генеральный директор "Трактора" Борис Видгоф.

В 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ "Трактор" набрал 22 очка и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Челябинска пропустила 78 шайб, что является худшим показателем на Востоке. Ворота команды защищают Василий Демченко и Иван Федотов.

"Мы бы хотели, чтобы наши вратари играли надежнее, это наша самая большая проблема. К примеру, в матче с "Металлургом", мы их перебросали, нанесли 38 бросков и забили два гола, а они забили пять, нанеся 20 бросков", - отметил Видгоф.

2 ноября "Трактор" возглавил Владимир Юрзинов - младший, который сменил Петериса Скудру. Под руководством нового главного тренера команда из Челябинска проиграла все три матча.

"Команде сейчас тяжело, мы поменяли тренера, но ребятам еще нужно наигрываться. Тем более, что четыре ведущих нападающих находятся в лазарете. Эти три матча, в которых мы не одержали победы под руководством Владимира Юрзинова, надо понимать, кто был нашим соперником - "Ак Барс", "Металлург", "Автомобилист". Надо дать Юрзинову еще время, для этого мы его и пригласили, чтобы он справился - он готов работать под таким давлением, мы очень верим в него и в команду", - подчеркнул Видгоф.

В следующем матче "Трактор" 19 ноября примет финский "Йокерит".