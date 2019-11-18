Билялов стал лучшим вратарем недели КХЛ второй раз подряд

ТАСС, 18 ноября. Игрок казанского "Ак Барса" Тимур Билялов признан лучшим голкипером прошедшей недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список лучших игроков опубликован на официальном сайте КХЛ.

Билялов стал лучшим голкипером КХЛ вторую неделю подряд. На прошедшей неделе он одержал две победы в двух матчах, пропустив лишь одну шайбу в домашней игре против челябинского "Трактора" (4:1) и отыграв "сухой" матч на своей площадке против омского "Авангарда" (3:0). В игре против "Трактора" 24-летний голкипер установил рекорд чемпионатов России по продолжительности "сухой" серии - 316 минут 9 секунд.

Лучшим защитником признан Данила Галенюк из петербургского СКА, который победил с командой во всех трех гостевых встречах недели. На счету 19-летнего россиянина три очка результативности (одна шайба и две голевые передачи). На этой неделе он не провел ни одной игры с отрицательным показателем полезности (общий показатель +5), а также совершил четыре силовых приема. На прошлой неделе Галенюк стал лучшим в номинации "Новичок недели".

Лучшим нападающим признан Антон Ландер из ярославского "Локомотива", который одержал три победы в трех домашних матчах, набрав семь очков (5+2), что стало лучшим результатом недели. Швед отметился дублями в матчах против уфимского "Салавата Юлаева" (5:1) и нижнекамского "Нефтехимика", также отличившись в игре против череповецкой "Северстали" (2:0). Общий показатель полезности Ландера также составил +5.

Новичком недели признан 19-летний нападающий СКА Кирилл Марченко. На его счету три победы, в которых он отметился двумя заброшенными шайбами. Гол против хабаровского "Амура" (3:1) стал для него первым в КХЛ, шайба против пекинского "Куньлуня" принесла СКА победу (3:2 ОТ). В среднем он проводил на льду 9 минут 57 секунд и отметился девятью бросками по воротам.