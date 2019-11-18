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Серия Гран-при по фигурному катанию

Ягудин: Самарин выбрал сложный путь в фигурном катании, но он понимает, что делает

Победитель российского этапа серии Гран-при усложняет свои программы
Алексей Ягудин Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Алексей Ягудин
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Победитель российского этапа серии Гран-при по фигурному катанию Александр Самарин выбрал не самый простой путь, усложняя свои программы, но только так он может достичь желаемого результата. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

21-летний Самарин на предпоследнем этапе серии Гран-при в Москве одержал победу, набрав 264,45 балла. Второе и третье места также заняли россияне - Дмитрий Алиев (259,88) и Макар Игнатов (252,87) соответственно. Самарин, завоевавший ранее серебряную медаль этапа серии во французском Гренобле, обеспечил себе участие в финале Гран-при.

"Самарин выполнил в короткой программе каскад четверной лутц - тройной тулуп с мировым рекордом за этот элемент, затем в произвольной улучшил свое же достижение. Сейчас перед ним две двери, два пути. Первый более-менее спокойный - оттачивать то, что имеет: четверной лутц, который он прыгает с гениальными надбавками, и тулуп, который делает с легкостью как мне шнурки завязать", - отметил Ягудин.

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"Может, и не стоит делать четверной флип, который ему пока не так удается? Но зная, что он не особо гениален в компонентах, да и нереально тяжелая музыка у него в произвольной программе, он выбирает тот путь, что тяжелее, потому что понимает - выбери он первую дверь, не окажется на том месте, на котором хотел бы. Кто не рискует, тот не побеждает", - подчеркнул Ягудин.

Отметил Ягудин и прогресс Алиева, и дебют на Гран-при Игнатова: "Первое, что я написал Алиеву после его проката: "учитесь считать". И все-таки, когда с начала произвольной программы все пошло не так, он собрался и сделал два шикарных четверных тулупа, чего раньше не случилось бы, раньше в таких ситуациях он "разваливался". Теперь он сохранил шанс на попадание в финал Гран-при. Жизнь Игнатова в большом спорте только начинается - у него есть четверные прыжки и даже шанс попасть в финал первого в карьере Гран-при".

Российские фигуристы заняли весь пьедестал почета на домашнем этапе Гран-при впервые с 1998 года. "Наши парни вернули нас на московском Гран-при в 1998 год, когда на этапе серии в Москве на пьедестале стояли Алексей Урманов, Евгений Плющенко и Александр Абт и в тот финал, где я, Урманов и Плющенко также оккупировали весь пьедестал. Сейчас хочется пожелать им только дерзости, свободы и удачи", - добавил Ягудин.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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