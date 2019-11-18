Ягудин: Самарин выбрал сложный путь в фигурном катании, но он понимает, что делает

"Самарин выполнил в короткой программе каскад четверной лутц - тройной тулуп с мировым рекордом за этот элемент, затем в произвольной улучшил свое же достижение. Сейчас перед ним две двери, два пути. Первый более-менее спокойный - оттачивать то, что имеет: четверной лутц, который он прыгает с гениальными надбавками, и тулуп, который делает с легкостью как мне шнурки завязать", - отметил Ягудин.

"Может, и не стоит делать четверной флип, который ему пока не так удается? Но зная, что он не особо гениален в компонентах, да и нереально тяжелая музыка у него в произвольной программе, он выбирает тот путь, что тяжелее, потому что понимает - выбери он первую дверь, не окажется на том месте, на котором хотел бы. Кто не рискует, тот не побеждает", - подчеркнул Ягудин.

Отметил Ягудин и прогресс Алиева, и дебют на Гран-при Игнатова: "Первое, что я написал Алиеву после его проката: "учитесь считать". И все-таки, когда с начала произвольной программы все пошло не так, он собрался и сделал два шикарных четверных тулупа, чего раньше не случилось бы, раньше в таких ситуациях он "разваливался". Теперь он сохранил шанс на попадание в финал Гран-при. Жизнь Игнатова в большом спорте только начинается - у него есть четверные прыжки и даже шанс попасть в финал первого в карьере Гран-при".

Российские фигуристы заняли весь пьедестал почета на домашнем этапе Гран-при впервые с 1998 года. "Наши парни вернули нас на московском Гран-при в 1998 год, когда на этапе серии в Москве на пьедестале стояли Алексей Урманов, Евгений Плющенко и Александр Абт и в тот финал, где я, Урманов и Плющенко также оккупировали весь пьедестал. Сейчас хочется пожелать им только дерзости, свободы и удачи", - добавил Ягудин.