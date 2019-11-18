Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Серия Гран-при по фигурному катанию

Ягудин: Медведевой сложно соревноваться с новым поколением фигуристок

Олимпийский чемпион отметил, что спортсменка пишет собственную историю в фигурном катании

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой сложно бороться с новым поколением фигуристок, которые творят историю современного женского одиночного катания. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

19-летняя Медведева на этапе серии Гран-при в Москве заняла второе место, набрав по сумме двух программ 225,76 балла. Победительницей стала россиянка Александра Трусова (234,47). После Олимпиады в Пхёнчхане, где россиянка завоевала две серебряные награды, Медведева переехала в Канаду и начала сотрудничество с тренером Брайаном Орсером.

"Да, с теми, кто сегодня творит историю современного женского одиночного катания, ей трудно соревноваться, и в то же время она пишет свою историю, - подчеркнул Ягудин. - Она уже не летает в облаках, она давно сняла свои розовые очки, живет в реальности, за что ей большое уважение. Она перестала бороться не пойми с кем - с мнением, со СМИ, с чужими болельщикам, и сегодня она соревнуется сама с собой".

Ягудин подчеркнул важность успеха Медведевой именно на домашнем этапе Гран-при. "Я счастлив, что Женя успешно выступила именно в Москве, на домашнем льду. И все-таки она доказала, что публикации в СМИ, согласно которым она тренировалась как никогда, оказались правдой. Она продемонстрировала всем, что обрела внутреннюю гармонию, как бы ее не дергали в разные стороны, что она адаптировалась к новым условиям, и что смогла показать свой максимум, завоевав еще большее доверие к себе своим жизненным путем", - отметил олимпийски чемпион.

Ягудин остался впечатлен выступлением Трусовой в Москве. "Мне через полгода уже 40 лет, и вот, наконец, я увидел своими глазами ее четверной прыжок, и у меня нет слов - люди на этот элемент с первых секунд программы готовятся, чтобы к концу сил хватило, а она? Это не вундеркинды и не герои, это - новое поколение, и я уверен, что за ним придет следующее, ведь когда-то нам и четверные казались чем-то совершенно инородным", - подытожил Ягудин.

Теги
Медведева, Евгения АрмановнаСерия Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Серия Гран-при по фигурному катанию
Ягудин: Самарин выбрал сложный путь в фигурном катании, но он понимает, что делает
Победитель российского этапа серии Гран-при усложняет свои программы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС