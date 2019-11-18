Ягудин: Медведевой сложно соревноваться с новым поколением фигуристок

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой сложно бороться с новым поколением фигуристок, которые творят историю современного женского одиночного катания. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

19-летняя Медведева на этапе серии Гран-при в Москве заняла второе место, набрав по сумме двух программ 225,76 балла. Победительницей стала россиянка Александра Трусова (234,47). После Олимпиады в Пхёнчхане, где россиянка завоевала две серебряные награды, Медведева переехала в Канаду и начала сотрудничество с тренером Брайаном Орсером.

"Да, с теми, кто сегодня творит историю современного женского одиночного катания, ей трудно соревноваться, и в то же время она пишет свою историю, - подчеркнул Ягудин. - Она уже не летает в облаках, она давно сняла свои розовые очки, живет в реальности, за что ей большое уважение. Она перестала бороться не пойми с кем - с мнением, со СМИ, с чужими болельщикам, и сегодня она соревнуется сама с собой".

Ягудин подчеркнул важность успеха Медведевой именно на домашнем этапе Гран-при. "Я счастлив, что Женя успешно выступила именно в Москве, на домашнем льду. И все-таки она доказала, что публикации в СМИ, согласно которым она тренировалась как никогда, оказались правдой. Она продемонстрировала всем, что обрела внутреннюю гармонию, как бы ее не дергали в разные стороны, что она адаптировалась к новым условиям, и что смогла показать свой максимум, завоевав еще большее доверие к себе своим жизненным путем", - отметил олимпийски чемпион.

Ягудин остался впечатлен выступлением Трусовой в Москве. "Мне через полгода уже 40 лет, и вот, наконец, я увидел своими глазами ее четверной прыжок, и у меня нет слов - люди на этот элемент с первых секунд программы готовятся, чтобы к концу сил хватило, а она? Это не вундеркинды и не герои, это - новое поколение, и я уверен, что за ним придет следующее, ведь когда-то нам и четверные казались чем-то совершенно инородным", - подытожил Ягудин.