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Зимние олимпийские виды спорта

Аникина: Интерконтинентальный кубок по скелетону в Сочи пройдет на высоком уровне

Соревнования пройдут на санно-бобслейной трассе в Красной поляне

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Этап Интерконтинентального кубка по скелетону в Сочи должен пройти на высоком уровне, подготовка к турниру идет по плану. Об этом ТАСС в понедельник рассказала глава Федерации бобслея России Елена Аникина.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) утвердила проведение этапа Интерконтинентального кубка в России в августе 2019 года. Соревнования пройдут 23-24 ноября на санно-бобслейной трассе в Красной поляне, которая в 2014 году принимала олимпийские соревнования.

"Сочи готов принять иностранных спортсменов, [подготовка к турниру] идет по плану, надеемся, что все будут довольны. Министерство спорта оказало нам всяческую помощь, потому что обычно право проведения подобных мероприятий страна получает заранее, а международная федерация по нашему запросу предоставила это право буквально в этом году. Все нам помогли, активно включились - и финансово, и морально, и край, и город. Так что надеемся, что все пройдет хорошо и на высоком уровне", - сказала Аникина.

Последний раз международные соревнования по скелетону проводились на олимпийской трассе в Сочи в феврале 2015 года в рамках одного из этапов Кубка мира. Сочи в 2017 году должен был принимать чемпионат мира по бобслею и скелетону, но из-за разразившегося допингового скандала он был перенесен в немецкий Кенигзее.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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