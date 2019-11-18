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Допинг в спорте

Легкоатлетки Клюжева и Елизова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

На счету спортсменок нет международных наград

ТАСС, 18 ноября. Прыгунья с шестом Нина Клюжева и бегунья на спринтерские дистанции Ксения Елизова дисквалифицированы на два года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В пробе 21-летней Клюжевой была обнаружена запрещенная субстанция - фуросемид. Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 27 августа 2019 года. У 23-летней Елизовой были обнаружены метилгексанамин и гептаминол. Срок дисквалификации начинается 28 августа текущего года.

Клюжева на чемпионате России 2018 года в Казани заняла восьмое место, Елизова на прошедшем в этом году национальном чемпионате в Чебоксарах показала 25-й результат.

Теги
Допинг
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