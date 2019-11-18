Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Около 500 болельщиков сборной РФ по футболу посетят гостевой матч с командой Сан-Марино

Встреча пройдет во вторник, начало - 22:45 мск

СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 18 ноября. /ТАСС/. Порядка 500 болельщиков поддержат сборную России по футболу в гостевой встрече отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.

Встреча Сан-Марино - Россия пройдет во вторник в Серравалле на Олимпийском стадионе, который вмещает около 7 тыс. зрителей. Начало матча - 22:45 мск.

"Продано около 500 билетов для болельщиков сборной России", - сообщил Владимиров.

Сборная России обеспечила себе участие в финальной части первенства Европы за два тура до конца квалификации. Подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в таблице группы I, имея в активе 21 очко. Команда Сан-Марино идет последней, проиграв все матчи.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Жирков с большой долей вероятности не сыграет в матче с командой Сан-Марино
Встреча пройдет 19 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС