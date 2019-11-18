Около 500 болельщиков сборной РФ по футболу посетят гостевой матч с командой Сан-Марино

СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 18 ноября. /ТАСС/. Порядка 500 болельщиков поддержат сборную России по футболу в гостевой встрече отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.

Встреча Сан-Марино - Россия пройдет во вторник в Серравалле на Олимпийском стадионе, который вмещает около 7 тыс. зрителей. Начало матча - 22:45 мск.

"Продано около 500 билетов для болельщиков сборной России", - сообщил Владимиров.

Сборная России обеспечила себе участие в финальной части первенства Европы за два тура до конца квалификации. Подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в таблице группы I, имея в активе 21 очко. Команда Сан-Марино идет последней, проиграв все матчи.