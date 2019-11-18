Билеты на этап Интерконтинентального кубка по скелетону в Сочи будут бесплатными

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Болельщики смогут бесплатно посетить этап Интерконтинентального кубка по скелетону, который пройдет в Сочи 23-23 ноября. Об этом ТАСС в понедельник рассказала глава Федерации бобслея России Елена Аникина.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) утвердила проведение этапа Интерконтинентального кубка в России в августе 2019 года. Соревнования пройдут на санно-бобслейной трассе в Красной поляне, которая в 2014 году принимала олимпийские состязания.

"Билеты на соревнования будут бесплатными. У нас есть программа "зритель", надеемся, что Сочи поможет нам в ее реализации и в привлечении болельщиков на соревнования", - сказала Аникина.

Последний раз международные соревнования по скелетону проводились на Олимпийской трассе в Сочи в феврале 2015 года в рамках этапа Кубка мира. В Сочи в 2017 году должен был пройти чемпионат мира по бобслею и скелетону, но из-за допингового скандала он был перенесен в немецкий Кёнигзее.