Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Билеты на этап Интерконтинентального кубка по скелетону в Сочи будут бесплатными

Этап пройдет 23-24 ноября

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Болельщики смогут бесплатно посетить этап Интерконтинентального кубка по скелетону, который пройдет в Сочи 23-23 ноября. Об этом ТАСС в понедельник рассказала глава Федерации бобслея России Елена Аникина.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) утвердила проведение этапа Интерконтинентального кубка в России в августе 2019 года. Соревнования пройдут на санно-бобслейной трассе в Красной поляне, которая в 2014 году принимала олимпийские состязания.

"Билеты на соревнования будут бесплатными. У нас есть программа "зритель", надеемся, что Сочи поможет нам в ее реализации и в привлечении болельщиков на соревнования", - сказала Аникина.

Последний раз международные соревнования по скелетону проводились на Олимпийской трассе в Сочи в феврале 2015 года в рамках этапа Кубка мира. В Сочи в 2017 году должен был пройти чемпионат мира по бобслею и скелетону, но из-за допингового скандала он был перенесен в немецкий Кёнигзее.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Жирков с большой долей вероятности не сыграет в матче с командой Сан-Марино
Встреча пройдет 19 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС