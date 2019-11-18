Жирков с большой долей вероятности не сыграет в матче с командой Сан-Марино

СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 18 ноября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Юрий Жирков, вероятно, не сыграет в матче с командой Сан-Марино. Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов.

Сборная России заключительный отборочный матч чемпионата Европы 2020 года проведет в гостях против команды Сан-Марино 19 ноября, начало в 22:45 мск. Россияне обеспечили себе выход в финальную часть турнира. Жирков принял участие в предыдущем матче команды против бельгийцев (1:4).

"Вероятность большая, что Жирков не сыграет. Радует, что [Александр] Головин провел тренировку, хоть она и не была интенсивной. Вечером будет заключение от врача, и от этого будем исходить", - сказал Черчесов.