КХЛ открыла голосование по выбору стартовых пятерок игроков Матча звезд лиги

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Голосование для определения кандидатов на включение в стартовые пятерки на 12-й Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) началось на официальном сайте Недели звезд хоккея. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Голосование продлится с 18 ноября по 1 декабря. Все желающие смогут выбрать одного защитника, нападающего и вратаря в команду каждого дивизиона лиги. По итогам голосования в стартовом составе могут быть не более двух игроков от одной команды, в случае превышения количества игроков от одного клуба в стартовый состав попадают два первых хоккеиста, набравших наибольшее количество очков.

Голосование пройдет в три этапа, на втором этапе представители СМИ (2-9 декабря) выберут одного нападающего, защитника и голкипера в каждую из сборных, на третьем спортивный департамент КХЛ определит по четыре игрока в каждую из сборных, в том числе голкипера. По итогам трех этапов определятся 44 участника, оставшимися четырьмя участниками Матча звезд станут лучшие хоккеисты по итогам Кубка вызова среди игроков Молодежной хоккейной лиги.

Матч звезд КХЛ пройдет в Москве на "ВТБ-Арене". Неделя звезд включает в себя матч на Кубок вызова (11 января), Матч звезд Женской хоккейной лиги (12 января), мастер-шоу (18 января) и Матч звезд КХЛ (19 января).