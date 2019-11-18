Зобнин: футболисты сборной России прибавили в контроле во второй игре с бельгийцами

СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 18 ноября. /ТАСС/. Во второй встрече с командой Бельгии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы футболисты сборной России показали более высокий уровень контроля мяча, чем в первой. Такое мнение на пресс-конференции накануне матча против сборной Сан-Марино высказал полузащитник национальной команды Роман Зобнин.

Подопечные Станислава Черчесова уступили бельгийцам 16 ноября (1:4), первая игра между командами также завершилась победой сборной Бельгии (3:1). Россияне встретятся в гостях с командой Сан-Марино во вторник, начало - 22:45 мск.

"Чувствуется, что мы в контроле прибавили по сравнению с первой игрой. Мне всегда хочется большего, лучшего, я уже посмотрел матч и для себя выводы извлек", - заявил Зобнин.

Капитан Артем Дзюба с 24 голами идет третьим в списке лучших бомбардиров сборной России. Александр Кержаков (30 голов) занимает первое место, Владимир Бесчастных (26) - второе. "Вот только с Артемом на эту тему разговаривал. Он хочет Кержакова обогнать, в шутку сказал :"Я семь забью, и до свидания", - добавил Зобнин.

Сборная России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После девяти игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 27 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Шотландии (12 очков), Кипра (10 очков), Казахстана (10) и Сан-Марино (0).